Кинозал в арзамасском ФОКе «Звездный» открылся после модернизации Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В арзамасском физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» открылся кинозал после модернизации. Торжественное открытие состоялось 23 декабря, информирует министерство культуры Нижегородской области.

Теперь в кинозале появилось цифровое оборудование с системой 3D-показа, новый киноэкран и кресла. Кроме того, для слабослышащих и слабовидящих нижегородцев установили программный комплекс для тифлокомментирования и субтитрирования. Сотрудники ФОКа уже прошли обучение для работы в зале.

- Зал небольшой и уютный, рассчитан на 49 мест. Камерный кинозал с хорошим звуком, картинкой и дополнительными возможностями в рамках доступной среды. Это очень удачный формат, на мой взгляд, — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Сообщается, что с января 2023 года кинотеатр можно будет посетить с помощью «Пушкинской карты». Так, зал будет работать со среды по воскресенье.

Примечательно, что модернизация проводилась в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Фонда кино. На переоборудование кинозала потратили почти 8 миллионов рублей.