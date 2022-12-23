Глеб Никитин поздравил детей с наступающим Новым годом на Губернаторской елке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил юных нижегородцев с наступающим Новым годом на празднике «Губернаторская елка». Мероприятие состоялось 23 декабря во дворце спорта "Нагорный", информирует пресс-служба регионального правительства.

В празднике участвовали более шести тысяч нижегородцев. Среди них семьи мобилизованных, военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Кроме этого, на празднике были дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Так, на льду КРК «Нагорный» было показано шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Главные роли в постановке исполнили первая и единственная в России фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании, Алина Загитова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

Отмечается, что перед праздничным представлением Глеб Никитин пообщался с семьей из Балахнинского района, где воспитываются 14 детей: 3 усыновленных и 11 приемных. Недавно их семью пополнили 4 ребенка из ДНР. Глава региона поздравил детей с наступающим Новым годом.

- Живут дружно. Пожелал, чтобы в новом году семья стала еще крепче! – отметил Глеб Никитин.