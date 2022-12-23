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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 15:58

Опубликовано видео пыток нижегородца в отделе полиции

Пострадавший обо всем рассказал судье и попросил вызвать скорую
Иван АЛЕКСЕЕВ
Задержанный попросил теплые вещи, но вместо этого получил удары электрошокером.

Задержанный попросил теплые вещи, но вместо этого получил удары электрошокером.

Фото: принтскрин видео.

Сотрудник полиции применял электрошокер в отношении задержанного жителя Нижегородской области. Видео соответствующего содержания появилось в телеграм-канале «Команда против пыток».*

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в отделе полиции в Выксе. Ночью 15 октября пьяного мужчину задержали около его дома, доставили в отдел для составления административного протокола и оставили там на ночь. Задержанный попросил теплые вещи, но вместо этого получил удары электрошокером по телу и лицу. Этот момент сняла камера, установленная в отделении.

На следующий день потерпевший явился на суд с травмами, рассказал о причинах их появления и попросил вызвать скорую помощь. Таким образом вскрылась правда о произошедшем.

По данным канала* по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а сотрудник полиции, подозреваемый в произошедшем, уволен из органов внутренних дел.

* создано сотрудниками Комитета против пыток, признанного в России иноагентом.