Видеокамеры могут установить в подземных переходах у Московского вокзала в 2023 году

Видеокамеры могут установить в подземных переходах Московского вокзала в 2023 году. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Камеры видеонаблюдения могут появиться в подземных переходах у Московского вокзала в 2023 году, информирует пресс-служба городской администрации.

Так, подземный переход от площади Революции до улицы Гордеевской – тоннель с самой большой проходимостью в городе. В нем расположено семь выходов в город. В настоящее время для безопасности нижегородцев в переходе работает охранная организация, а на лестницах установили антискользящие ленты, чтобы уменьшить риск падений.

А вот в следующем 2023 году планируется ремонт сходов с двух сторон, со стороны дома №4 на площади Революции и со стороны Московского шоссе, 9. Также в планах установить видеокамеры. Под контролем находится и второй подземный переход — от улицы Гордеевской к пригородным кассам ГЖД. Там также могут поставить видеокамеры.

Отмечается, что зимой переходы убирают два раза в сутки – утром и вечером.

- При необходимости, например, в сильный снегопад еще третий раз дополнительно днем выходят бригады и убирают тоннели, - рассказал представитель подрядной организации Сергей Зерняха.