Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде 23 декабря

Обстановка на дорогах должна улучшиться к восьми вечера. Фото: Яндекс.Пробки

Девятибалльные автомобильные заторы наблюдаются в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря. По состоянию на 17:46 город фактически встал в многокилометровых пробках. Парализовано движение на многих улицах в центральной части города, включая улицы Белинского, Генкиной, Родионова, Максима Горького Большую Печерскую, Октябрьскую, переулок Кожевенный. Без движения стоит транспорт на площади Лядова, а также подъезды к ней.

Непростая ситуация на проспекте Гагарина и прилегающих дорогах, а также на Окском съезде. Движение по мостам относительно свободное — немного постоять придется на Канавинском и Молитовском мосту в направлении верхней части города.

В нижней части города особенно напряженная обстановка рядом с границей Сормовского и Москковского района. На улице Коминтерна продолжается ремонт трамвайных путей, в связи с чем участок улицы Страж Революции перекрыт. На улицах Коминтерна, Культуры, Ярошенко, Юбилейном бульваре, Красных Зорь и 50-летия Победы водители потеряют много времени в пробках.

Заторы также наблюдаются на улице Пролетарской, на подъездах к Канавинскому мосту, Московском шоссе, проспекте Ленина и проспекте Молодежном.

Обстановка на дорогах должна улучшиться к восьми вечера.