Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил колокола для храма в честь Вознесения Господня. Фото: Глеб Пушменков и Владимир Гайдай

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел освящение колоколов для храма в честь Вознесения Господня в Нижнем Новгороде 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Глава Нижегородской митрополии напомнил, что 20 лет назад в городе появилась программа «Ильинская слобода», которая направлена на восстановление храмов и других исторических зданий в районе улицы Ильинской.

- Прошли годы, и мы видим, как сияют святые кресты и купола в Започаинье, как изменились старинные улочки. Среди возрожденных храмов – красивейшая Вознесенская церковь, - подчеркнул Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Так, в Вознесенской церкви будут установлены 12 колоколов. Их общий вес составляет 4 тонны 881 килограмм. Колокола для нижегородской церкви были изготовлены на колокольном заводе Владимира Шувалова в Ярославской области.

Также на освящении присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Губернатор поделился с нижегородцами историей храма, которому в прошлом году исполнилось 400 лет.

- У него непростая судьба. Храм горел, а затем восстанавливался на средства горожан. Сегодня святыня также возрождается благодаря соработничеству Русской православной церкви и благотворителей, - рассказал Глеб Никитин.

По окончании богослужения глава Нижегородской митрополии и губернатор позвонили в колокола, установленные на временной звоннице.

Стоит отметить, что за последние два года в храме провели большую ремонтную работу: расписаны стены, своды, столпы, восстановлено мозаичное напольное покрытие и воссоздан исторический иконостас. Кроме того, планируется, что Великое освящение храма состоится 31 декабря 2022 года.