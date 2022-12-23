Почти в два раза снизилось количество погибших в ДТП на нижегородских дорогах. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В 2022 году почти в два раза снизилось количество погибших в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом информирует глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По данным ГИБДД и ЦОДД, за прошедший год почти вдвое снизилось число погибших в ДТП на нижегородских дорогах. А именно с 50 до 26 человек. По словам Юрия Шалабаева, на снижение смертности в ДТП повлияли работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- По сравнению с 2017 годом, когда мы только начали работы по нацпроекту, ДТП случаются в Нижнем уже на 56% реже, - подчеркнул глава города.

Кроме того, число пострадавших на дорогах также уменьшается. Так, например, число тех, кто пострадал, за последний год снизилось на треть.

Юрий Шалабаев просит нижегородцев быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и не бегать наперерез приближающемуся транспорту.