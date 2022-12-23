Техническое перевооружение маслосистемы нефтенасосной ЛПДС «Староликеево» завершено

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило техническое перевооружение маслосистемы нефтеносной №3 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» магистрального нефтепровода (МН) Горький – Рязань-1 в Нижегородской области.

Маслосистема предназначена для подачи масла в подшипники насосов и электродвигателей магистральных насосных агрегатов (МНА) для поддержания определённого температурного режима и смазки. Цель техперевооружения - обеспечение надёжной и бесперебойной работы маслосистемы в период дальнейшей эксплуатации, предупреждение преждевременного выхода из строя МНА, а также для исключения повышения эксплуатационных затрат на транспортировку нефти.

Работы по техническому перевооружению велись с января текущего года. Выполнено строительство здания маслосистемы с новыми маслонасосами, рабочими маслобаками, маслофильтрами, запорной арматурой и аппаратами воздушного охлаждения масла. Установленное оборудование отечественного производства, имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Кроме того, смонтировано два новых резервуара для хранения масла объемом 5 куб. м. каждый. Произведена замена аккумулирующего бака, предназначенного для подачи масла к подшипникам электродвигателя агрегата во время отключения электроэнергии. Также выполнена замена трубопроводов подвода и отвода масла магистральных насосных агрегатов, взамен отработавших нормативный срок эксплуатации.

Работы на ЛПДС «Староликеево» проводились без остановки транспортировки нефти по МН. На объекте выполнены индивидуальные и комплексные испытания. После завершения комплексного опробования новая маслосистема нефтенасосной введена в эксплуатацию.

Мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции объектов компании. Цель – поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.