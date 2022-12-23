Маршруты Т-44 и Т-83 начали ходить по утвержденному расписанию в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршруты Т-44 и Т-83 начали работать по утвержденному региональным минтрансом расписанию в Нижнем Новгороде. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

По словам Алены Чернышовой, на данных маршрутах отмечается увеличение выпуска состава и стабильная работа. Кроме того, утверждено расписание почти всех маршрутов частных перевозчиков. Они начнут работать по установленному графику в начале 2023 года.

- Отметим, что никогда ранее утвержденных министерством расписания частных перевозчиков в Нижнем Новгороде не было, — рассказала старшая смены.

Напомним, ранее минтранс утвердил расписание работы для 23 маршрутов частных перевозчиков.