Здание кафе горело в Нижнем Новгороде 23 декабря

В результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Двухэтажное кирпичное здание загорелось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем 23 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре в отдельно стоящем строении по адресу улица Героя Смирнова, 18Д поступило в 14:18. В этом здании располагаются кафе и кальянная.

- На момент происшествия людей внутри не было. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обгорело имущество и внутренняя отделка здания. Причина произошедшего устанавливается, - добавили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара и ликвидации его последствий принимали участие 29 человек, использовалось 8 единиц техники.