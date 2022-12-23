В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца»

В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца» по адресу улица Красносельская, дом 9а. Здесь будет бесплатно оказываться помощь детям и молодым людям с аутистическими расстройствами и другими нарушениями.

- Уже 11 лет Центр поддержки семьи «Обнажённые сердца» улучшает качество жизни детей и молодых людей с аутизмом, и другими особенностями развития в Нижнем Новгороде. За это время наша работа коснулась сотен жизней, - поделилась основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. - Это не только количественные достижения, но и качественные: мы меняем сообщество родителей и специалистов, которые понимают важность программ помощи с доказанной эффективностью и стремятся к знаниям о действительно работающих методиках.

Всего за годы существования центра помощь получили свыше 400 детей с особенностями развития. Также свыше 320 семей прошли обучение по программе для родителей «Ранняя пташка».