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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:44

В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца»

Здесь будет оказываться помощь детям и молодым людям с расстройства аутистического спектра и другими нарушениями
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца»

В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца»

В Нижнем Новгороде открылось новое пространство Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца» по адресу улица Красносельская, дом 9а. Здесь будет бесплатно оказываться помощь детям и молодым людям с аутистическими расстройствами и другими нарушениями.

- Уже 11 лет Центр поддержки семьи «Обнажённые сердца» улучшает качество жизни детей и молодых людей с аутизмом, и другими особенностями развития в Нижнем Новгороде. За это время наша работа коснулась сотен жизней, - поделилась основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. - Это не только количественные достижения, но и качественные: мы меняем сообщество родителей и специалистов, которые понимают важность программ помощи с доказанной эффективностью и стремятся к знаниям о действительно работающих методиках.

Всего за годы существования центра помощь получили свыше 400 детей с особенностями развития. Также свыше 320 семей прошли обучение по программе для родителей «Ранняя пташка».