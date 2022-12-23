Мемориальная доска Главному маршалу авиации Александру Голованову открыта в Нижнем Новгороде

23 декабря 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски Главному маршалу авиации Александру Голованову. Доска появилась на фасаде дома №1/2 по улице Ошарская, где была расположена школа имени Я.М. Свердлова, в которой в 1923–1925 годы учился Александр Евгеньевич.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Краснов, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло, исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов, председатель Совета общественных ветеранских и военно-патриотических организаций Нижегородской области, генерал-лейтенант запаса Алексей Меркурьев, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода Николай Колосов, член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов, заместитель командира полка дальней авиации Военно-космических сил России Олег Акименко, Герой Российской Федерации, лётчик-испытатель Александр Коновалов, внучка Главного маршала авиации Александра Голованова, члены Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, ветераны, кадеты, руководители общественных организаций, творческая интеллигенция и жители города.

В своем выступлении Николай Сатаев отметил, что депутаты городской Думы единогласно поддержали инициативу Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода об установке данного мемориального объекта. «Сегодня мы вспоминаем нашего великого, прославленного нижегородца, создателя дальней авиации Александра Голованова. Для нашей молодежи это яркий пример целеустремленности, верности и любви к Родине», – отметил он.

После торжественной церемонии почетные гости возложили цветы к мемориальной доске. Напомним, что городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 28 сентября поддержала предложение об увековечении памяти Александра Голованова.

Справка:

Александр Евгеньевич Голованов родился в Нижнем Новгороде 7 августа 1904 года. В Красной Армии – с мая 1919 года.

Воевал разведчиком 59-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии на Восточном фронте, затем разведчиком того же полка 7-й стрелковой дивизии на Южном фронте. С октября 1924 года служил в ОГПУ в особых отделах и на оперативной работе в Нижнем Новгороде и в Москве.

С января 1935 – начальник Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота (Иркутск). С сентября 1937 года работал летчиком 27-го транспортного авиаотряда в Московском управлении ГВФ, шеф-пилотом эскадрильи особого назначения.

С мая по октябрь 1939 года принимал участие в боевых действиях на Халхин- Голе, за что был награжден орденом Красного Знамени. За три с половиной года (1941–1944 гг.) А.Е. Голованов прошел путь от подполковника до Главного маршала авиации.

А.Е. Голованов – инициатор создания Авиации Дальнего действия. В феврале 1941 года назначен командиром 212-го полка дальнебомбардировочной авиации. 1942–1944 гг. – командующий авиацией дальнего действия СССР. 1944–1946 гг. – командующий 18-й воздушной армией. 1946–1948 гг. – командующий дальней авиацией СССР.

В 1950 году окончил общевойсковой факультет Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова с золотой медалью. С мая 1952 года по апрель 1953 года командовал 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. С 1958 года работал заместителем начальника НИИ Гражданской авиации по летной службе.

Фото: Пресс-служба городской Думы