В Нижнем Новгороде вручили премию «Журналист года – 2022». ФОТО: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде в Доме народного единства состоялась церемония вручения премии «Журналист года – 2022». Всего на конкурс было подано 170 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Наша церемония проходит в Доме народного единства. Эта площадка была открыта в том числе для прессы, для вашей работы, встреч и мероприятий, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Я думаю, вы с удовольствием ей будете пользоваться. По крайней мере, мы так задумывали, когда делали ремонт в этом красивом здании. В Нижегородской области очень сильное медиасообщество и профессиональные журналисты.

Участниками конкурса стали журналисты из Нижнего Новгорода, Балахны, Сарова, Богородска и других городов Нижегородской области.

- Задача организаторов конкурса - найти лучших, мотивировать журналистское сообщество к совершенствованию и развитию. А для участников это возможность признания таланта, успешности в профессии, подтверждения того, что ты не просто хороший журналист, ты – лучший, - отметила председатель Союза журналистов Нижегородской области Ольга Носкова.

КОНКРЕТНО

Кто получил премию «Журналист года – 2022»:

- «Журналист года – 2022» Вера Логунова, корреспондент ГТРК «Нижний Новгород»

- «Журналист года: печатное издание – 2022»

Ольга Лопашова, газета «Городской курьер», Саров

- «Журналист года: сетевое издание – 2022»

Арина Суманова, ИА «В городе N», Нижний Новгород

- «Тележурналист года – 2022»

Сергей Щеплягин, телекомпания ННТВ, Нижний Новгород

- номинация «Радиожурналист года – 2022»

Оксана Белякова, «Русское радио Павлово»

- номинация «Фотокорреспондент года – 2022»

Наталья Бурухина, сетевое издание NN.ru, Нижний Новгород.

Специальными номинациями от правительства Нижегородской области отметили:

- председателя Союза журналистов Нижегородской области Ольгу Носкову - за многолетнюю и плодотворную работу по поддержке и консолидации журналистского сообщества,

- заместителя директора по издательской деятельности СМИ Нижегородского областного информационного центра Романа Фильцова – «За реализацию масштабных специальных социальных проектов»,

- автора первого в Нижнем Новгороде авторского ТГ-канала Андрея Вовка – «За открытую позицию»,

- директора информационного вещания ТК «Волга», академика Российского телевидения Александра Резонтова – «За верность профессии»,

- главного редактора «Коммерсантъ-Нижний Новгород» Романа Кряжева – «За активную журналистскую позицию».

Почетных знаков от Союза журналистов удостоились Елена Власова, Андрей Клещев, Нина Груздева, Светлана Помазова и Людмила Смирнова.