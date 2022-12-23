Экс-глава правления Радиотехбанка Александр Степанов осужден в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородский районный суд вынес приговор бывшему председателю правления Радиотехбанка Александру Степанову. Об этом информирует издание «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, в 2018-2019 годах Радиотехбанк под руководством Александра Степанова, который также возглавлял и кредитный комитет организации, выдал невозвратные займы фиктивным компаниям на сумму 1,8 миллиардов рублей. Кредиты не были возвращены, а в 2019 году банк лишился лицензии и обанкротился.

Александр Степанов своей вины не признал. Он настаивал на том, что одобрял кредиты, желая сохранить руководящую должность с ежемесячной премией 400 тысяч рублей. Экс-глава заявил, что обвинение не конкретизировано, так как он исполнял свои обязанности, а заемщиков должны были проверять служба безопасности и юридический отдел банка.

Александру Степанову назначили год колонии-поселения за злоупотребление полномочиями. В настоящее время, защита еще не определилась, будет ли она обжаловать обвинительный приговор.

Кроме этого, требование Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба на 1,8 миллиардов рублей было отклонено. Этот иск переадресовали в гражданский суд.