Филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги производственной деятельности за 2022 год

Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» за год произвёл 638 единиц продукции на 1 миллиард рублей

Центр промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги производственной деятельности за 2022 г. С начала года произведено 638 единиц продукции на 1 071,9 млн руб.

Центр выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам. Производство осуществляется в рамках программы импортозамещения в целях обеспечения промышленного использования современных отечественных решений и призвано повысить технологическую независимость российских компаний.

За отчетный период ЦПА произвел 55 шкафов линейной телемеханики, 33 системы обработки информации оперативной системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ ОСИКН) и блока измерения показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ БИК). Кроме того, выпущено 16 комплектов систем обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН), 40 шкафов для серверных технологической сети передачи данных (ТСПД), а также порядка 500 единиц других номенклатурных изделий.

Оборудование, производимое ЦПА, запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Отдельные виды продукции центра отмечены знаком «100 лучших товаров России».

В 2022 году Центр промышленной автоматизации представил свою продукцию на международных выставках - «Нефть и газ» (KIOGE) в г. Алма-Ате Республики Казахстан и ИННОПРОМ-2022 в г. Екатеринбурге. Кроме того, собственная разработка ЦПА - измерительно-вычислительной комплекс системы обработки информации была представлена в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в г. Нижнем Новгороде.

Справочно:

Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть–Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года. За семь лет с начала работы предприятие произвело 4,9 тыс. единиц продукции на 7,9 млрд рубелей, в том числе 2,5 тыс. шкафов линейной телемеханики, порядка 1082 шкафов систем автоматизации.