Нижегородский минздрав назвал основные симптомы свиного гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области оценили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе и рассказали об основных симптомах свиного гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Оказалось, свиной грипп и сегодняшний COVID-19 начинаются схожим образом. Человек чувствует слабость, общее недомогание, пациента сопровождают боль горле, заложенность носа и повышенная температура. Кроме этого, при гриппе может проявиться лихорадка, ломота и головная боль.

По словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии региона Людмилы Башкатовой, вакцинация — это верный шаг на пути по предупреждению заболеваемости.

- Конечно, вакцинация стопроцентно не уберегает от болезни, но может в значительной мере способствовать более легкому течению заболевания, - отметила Людмила Башкатова.

В настоящее время от гриппа вакцинировались более 1,4 миллионов жителей региона. Кроме того, за последнюю неделю с вирусными симптомами в поликлиники обратились более 33 тысяч человек.

Кроме этого, ситуация с COVID-19 сейчас спокойная. Ежедневно в Нижегородской области выявляют около 100 новых случаев заболевания. При этом лечебные учреждения готовы к приему пациентов.