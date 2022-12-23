Награды конкурса «Серафимовский врач — 2022» вручили нижегородским медикам. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских медиков отметили наградами профессионального конкурса «Серафимовский врач — 2022», информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в 2022 году на конкурс были поданы 183 заявки из 29 регионов России. В результате почетное звание «Серафимовский врач» было присвоено шести участникам. В их числе врач-анестезиолог-реаниматолог Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Королева Владимир Пичугин.

Также два нижегородских специалиста были удостоены почетного звания «Серафимовский просветитель». Это главврач станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев и директор Арзамасского медицинского колледжа Галина Трофимова.

- Врач — это не просто человек, выполняющий свою работу, а тот, кто исполняет долг, обращая весь свой профессионализм и тепло души на благо пациентов, — заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Торжественное вручение наград состоялось в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Отмечается, что основная задача конкурса – это популяризация работы медиков.