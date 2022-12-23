Житель Нижнего Новгорода убил тремя выстрелами знакомого прямо у него дома. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода расстрелял своего знакомого прямо у него дома. В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». О жутком происшествии рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, вечером 22 октября 40-летний нижегородец пришел в квартиру на улице Лысогорской к своему знакомому, - говорится в сообщении ведомства. – Там он трижды выстрелил в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Той же ночью мужчина был задержан. Свою вину он не отрицал и уже дал признательные показания. Установлено, что мужчина нигде не был трудоустроен.

- По предварительным данным, мотивом стали длительные неприязненные отношения между мужчинами, - рассказывают следователи. – Сейчас в суде обвиняемому избирается мера пресечения.