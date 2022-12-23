На встрече со студентами ректор Мининского университета подвел итоги работы вуза за год

Четвертая встреча ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова и команды вуза со студентами состоялась 21 декабря 2022 года. Общение проходило в онлайн и оффлайн форматах: студенты задавали вопросы в зале, где проходила встреча, а также во время прямой трансляции в официальной группе Мининского университета Вконтакте. Всего во встречи участвовали более трех тысяч человек.

Виктор Владимирович Сдобняков рассказал поделился результатами работы за год. Он особо отметил, что вуз укрепился на позиции лидирующего педагогического университета страны. По итогам приемной кампании 2022 года университет вошел в тройку лучших российских педагогических вузов по научной деятельности и публикациям, реализации программ дополнительного профессионального образования и числу поступивших абитуриентов-стобалльников по ЕГЭ. При этом поступают все более подготовленные абитуриенты - балл ЕГЭ растет с каждым годом. По сравнению с приемной кампанией 2021 года численность студентов из регионов РФ выросла на 26%, а число иностранных студентов - на 30%.

- В этом году мы открыли 3 новых факультета исходя из потребностей региона и необходимости создания центров компетенций под реализацию федеральных проектов, инициировали создание Ассоциации “Образовательный округ”, объединившей вузы 14 субъектов ПФО, меняем образовательную среду, открывая новые высокотехнологичные пространства и аудитории, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Кроме того, ректор Мининского университета подвел итоги того, что было сделано в вузе со веремни предыдущей встречи: отремонтированы учебные корпуса №3 и №4, решен вопрос с выплатой стипендий старостам, возвращена программа получения двух дипломов с Аньхойским педагогическим университетом Китая и т.д.

- С большим удовольствием пообщался со студентами, услышал их пожелания и вопросы, - поделился Виктор Владимирович. - В Мининском университете мы воспитываем в студентах инициативу, чтобы они могли смело озвучивать свои предложения, а также последовательно решать взрослые вопросы, быть открытыми к коммуникации. Уже дал ряд поручений, некоторые запросы студентов будем решать в индивидуальном порядке.

Виктор Сдобняков ответил на самые разные вопросы участников мероприятия

На встречи студенты задавали самые разные вопросы - от условий проживания в общежитии, благоустройства и дизайна корпусов и учебных пространств до возможностей индивидуального графика обучения, наполнения образовательного процесса, стажировок и практики у партнеров Мининского университета. Следующая встреча ректора со студентами пройдет в 2023 году.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина