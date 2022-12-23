Движение трамваев № 2 приостановили в Нижнем Новгороде 23 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение трамвайного маршрута № 2 приостановили в Нижнем Новгороде 23 декабря. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Так, с 11:00 до 13:30 приостановлено движение трамваев № 2. Кроме этого, на это время трамваи № 21 изменят свой маршрут. Они будут ходить от парка «Дубки» до улицы Маслякова.

Изменения трамвайных маршрутов связаны с мероприятием, которое проходит в Нижнем Новгороде. Сегодня на улице Ошарской состоится открытие мемориальной доски главному маршалу авиации СССР Александру Голованову. Доска будет установлена на фасаде дома №1/2.