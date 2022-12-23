Пятиэтажный бизнес-центр IT-компании "Харман" продают в Нижнем Новгороде за 380 миллионов рублей

Пятиэтажный бизнес-центр продают в Нижнем Новгороде за 380 миллионов рублей.

В Нижнем Новгороде выставили на продажу пятиэтажный бизнес-центр IT-компании "Харман" на улице Салганская в Советском районе. Его стоимость оценили в 380 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений Авито.

- Объект обеспечен всей необходимой для нормальной эксплуатации инженерной инфраструктурой и рассчитан на комфортную работу более 600 сотрудников, - говорится в сообщении. - В цокольном этаже здания имеется парковка на 20 авто, а перед зданием своя открытая площадка ещё на 42 автомобиля.

Как сообщается в объявлении, на первом этаже здания есть кафе и конференц-зал. Бизнес-центр оборудован системой охраны, видеонаблюдением и электронным доступом. Общая площадь здания составляет 6200 квадратных метров.