Двое мужчин напали на девочек-подростков в переполненном нижегородском автобусе. ФОТО: "Нижний № 1"

Двое мужчин напали на девочек-подростков в переполненном автобусе № 90 в Нижнем Новгороде. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Нижний № 1».

На кадрах видно, что между девочками-подростками началась перепалка, которая вскоре переросла в нецензурную брань. Несколько раз мужчины замахивались на девушек, поэтому оттаскивать их пришлось остальным пассажирам. Все остальное время в пути пассажиры пытались уговорами успокоить разбуянившихся мужчин. Что стало причиной ссоры, сейчас выясняется.

Напомним, ранее мы писали, что весь общественный транспорт Нижнего Новгорода оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности пассажиров. На данный момент камерами полностью оснащены автобусы «Нижегородпассажиравтотранса», а в скором времени ими будут оборудованы и маршрутки.