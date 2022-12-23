"Филологический марафон" прошел на площадках Мининского университета и Бухарского государственного университета

В рамках "Филологического марафона" в этом году Мининский университет представил вниманию профессионального сообщества лучшие практики преподавания русского языка, в том числе русского языка как иностранного, а также филологических дисциплин, читаемых на русском языке. "Марафон" проводится в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" при поддержке Минпросвещения РФ. Мероприятия прошли на площадках Мининского университета в Нижнем Новгороде и Бухарского государственного университета (г. Бухара, Республика Узбекистан). В нём приняли участие преподаватели и студенты из шести стран СНГ.

“В Мининском университете обучаются студенты более чем из 30 стран мира. Вуз активно сотрудничает с университетами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, КНР, Киригизии, Молдовы и многими другими. У нас наработаны уникальные методики преподавания, и проект “Филологический марафон" реализован в первую очередь, чтобы поделиться удачным опытом преподавания русского как иностранного с теми, кто действительно желает повысить свои профессиональные компетенции. Наша общая задача - сделать российское образование еще более востребованным на международном рынке и привить любовь к русскому языку иностранным студентам", - подчеркивает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Сотрудники факультета гуманитарных наук Мининского университета подробно рассказали о том, как проходил “Филологический марафон". С читателями поделились: куратор проекта, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии Елена Дзюба и организатор проекта, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии Юлия Маринина.

1. Как возникла идея проекта?

Юлия Анатольевна: Проект "Филологический марафон" стал естественным продолжением деятельности, которая ведется кафедрами русской и зарубежной филологии, русского языка и культуры речи в течение многих лет. Преподавание русского языка как иностранного, дисциплин на русском языке невозможно без выхода во внешнюю среду, и мы очень благодарны коллегам из университетов-партнеров, которые откликнулись на наше приглашение и приняли участие в мероприятиях проекта.

2. Расскажите, с какими факторами связана актуальность изучения русского языка как иностранного? Почему Мининский университет активно работает в данном направлении?

Юлия Анатольевна: Русский язык является одним из языков международного общения и сейчас в этой роли очень востребован, что подтверждается и программой государственной поддержки, и интересом и активным участием представителей образовательных сообществ разных стран к нашим мероприятиям.

Елена Марковна: Традиции преподавания русского языка как иностранного сложились в НГПУ им. К. Минина уже давно. Программы бакалавриата и магистратуры, по которым происходит обучение сейчас, существуют с 2014 года. Мининский университет имеет сложившуюся школу преподавания РКИ и определенный авторитет в научной среде. И главное, что это подтверждается востребованностью наших выпускников: многие из них нашли себя в профессии и работают учителями русского языка в Узбекистане (программа "Класс! / Зур!"), ведут занятия в частной школе в Италии, работают онлайн, преподают русский язык в учебных заведениях Нижнего Новгорода (например, в Нижегородской консерватории) и т. д.

3. Планируется ли масштабирование проекта "Филологический марафон" в следующем году?

Юлия Анатольевна: В этом году проект "Филологический марафон" был поддержан Министерством просвещения, именно это позволило обеспечить работу на нескольких площадках и осуществить масштабную деятельность в проведении мероприятий. Конечно, результатом проекта стало установление связей с новыми партнерами и активный поиск способов взаимодействия. Мы уверены, что в этой сфере итоги проекта получат развитие.

Елена Марковна: Кроме того, в Мининском университете существует проект "Мобильный университет образования на русском языке (бакалавриат, магистратура, постдипломное сопровождение)". Он позволяет объединять коллег, студентов, магистрантов и выпускников образовательных программ как в пространстве университета, так и в цифровом пространстве.

4. Проект "Филологический марафон" реализуется совместно с вузами-партнерами из СНГ. Какие это страны? Какую роль в проекте выполняют иностранные партнеры?

Елена Марковна: Все мероприятия проекта (круглый стол, интерактивные лекции, мастер-классы, встречи в разговорном клубе "Глаголь!..") проходили в очном и дистанционном формате. Это дало нам возможность расширить географию проекта, привлечь к непосредственному участию коллег, студентов, учителей русского языка из Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Киргизской республики.

Юлия Анатольевна: В течение двух дней команда проекта работала на площадке Бухарского государственного университета. Встречи с ректором БухГУ, д. экон. н., Обиджоном Хафизовичем Хамидовым, с коллегами – преподавателями филологического факультета, студентами и магистрантами показали живой интерес к нашей программе. Мы в очередной раз убедились, что наука и культура не имеют границ, а любовь к русской филологии всех нас объединяет.

5. Вы являетесь организаторами проекта, расскажите, какие отзывы о реализации проекта получил "Филологический марафон". Какова его практическая значимость?

Елена Марковна: Мы получили множество отзывов от коллег из университетов-партнеров. Это очень теплые слова поддержки в адрес нашего проекта от коллег из Баткенского государственного университета (Киргизская республика), Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан), Белорусского государственного университета им. М. Танка, Бухарского государственного университета, Кишиневского государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ.

Юлия Анатольевна: Непосредственным итогом проекта должно стать издание монографии, над которой мы работаем совместно с коллегами. Ну и, конечно, мы надеемся на серьезное и длительное взаимодействие с партнерами в реализации программ практической подготовки магистрантов и развитии программ академической мобильности.

Обратная связь:

Заведующая кафедрой филологического образования Сулюктинского гуманитарно-экономического института Шааргуль Эржигитова:

“Главным в проекте стала безумная любовь к русскому языку. Жажда узнать больше в плане методики преподавания этого прекрасного языка. С нетерпением ждем продолжения "Филологического марафона"

Старший преподаватель Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан, г. Тараз) Елена Шмакова:

"Огромная благодарность от коллег из Казахстана за проведение "Филологического марафона". Очень интересные и познавательные мастер-классы, актуальная информация, удобный формат. Благодарим за профессионализм и преданность своему делу! Дальнейших успехов в реализации ваших планов по запуску и развитию программ преподавания РКИ. Очень ждем!"

Из выступления Зулхумор Джураевой, к. педагог. н., доцента БухГУ (г. Бухара, Республика Узбекистан)

"Благодаря вашему опыту и открытости нам удалось существенно расширить свое представление о специфике проведения мероприятий подобного типа, узнать о языковых новациях в русскоязычных дискурсах, о достоинствах использования прецедентных текстов в современных коммуникациях и о методических стратегиях, применяемых в преподавании русского языка как иностранного.

У наших народов есть много точек соприкосновения, общих побед и горестных дат. Всего лишь один пример. Несмотря на то, что жизнетворчество выдающейся русской поэтессы Анны Ахматовой ассоциируется с Петербургом, во время эвакуации на три года для нее родным городом стал Ташкент. Теплота и сердечность Узбекистана и ответная признательность Ахматовой отражены в стихотворении "Третью весну встречаю вдали…":

Персик зацвел, а фиалок дым

Все благовонней.

Кто мне посмеет сказать, что здесь

Я на чужбине?!"

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина