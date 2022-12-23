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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:06

Рождественская ярмарка откроется в нижегородских «Заповедных кварталах» 25 декабря

Она будет проходить с 25 по 30 декабря 2022 года
Полина ШИБАЛКИНА
Рождественская ярмарка откроется в нижегородских «Заповедных кварталах» 25 декабря. Фото: Заповедные кварталы

Рождественская ярмарка откроется в нижегородских «Заповедных кварталах» 25 декабря. Фото: Заповедные кварталы

Рождественская ярмарка откроется в «Заповедных кварталах» Нижнего Новгорода 25 декабря. Об этом информируют организаторы ярмарки.

Так, ярмарка состоится в историческом доме предприимчивой крестьянки Щелухиной в квартале Трех Святителей на улице Короленко,17. Она будет проходить с 25 по 30 декабря 2022 года. Как сообщают организаторы, вход свободный.

Нижегородцы смогут приобрести очаровательные подарки как для своих близких, так и для себя: ватные игрушки ручной работы, деревянные пряничные доски, елочные игрушки, украшения, варенье, наборы для приготовления настоек по историческим рецептам и многое другое.

- Коллекция сувенирной продукции создана специально для зимних праздников и сохраняет эмоциональную связь с историческим местом, - отмечают организаторы.

Кроме того, коллекцию сувениров можно будет приобрести как на Рождественской ярмарке по улице Короленко, 17, так и в нижегородском туристско-информационном центре в Кремле.

Рождественская ярмарка проходит в рамках новогоднего фестиваля «Праздник света и обыкновенных чудес в Заповедных кварталах», который состоится в Нижнем Новгороде с 25 декабря по 8 января.