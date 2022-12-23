Около 550 нижегородских IT-специалистов обратились за льготной ипотекой в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порядка 550 нижегородских IT-специалистов обратились за льготной ипотекой в 2022 году. Банками было одобрено более 340 заявок на сумму 2,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

126 человек из числа обратившихся уже оформили ипотечные кредиты на сумму 0,9 млрд рублей. Процентная ставка составляет до 5% годовых.

Взять льготную ипотеку по этой федеральной программе могут айтишники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, которые работают в компании не менее трех месяцев. При этом месячный доход их должен составлять от 100-150 тысяч рублей. Компания-работодатель должна быть аккредитована Минцифры и не менее одного квартала пользоваться пониженными страховыми тарифами.