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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:49

Улицу Ошарскую временно перекрыли 23 декабря

Трамваи №2 и 21 на пару часов изменят свой маршрут
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Улицу Ошарскую временно перекрыли 23 декабря.

Улицу Ошарскую временно перекрыли 23 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Ошарскую в Центре Нижнего Новгорода временно перекрыли 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет ограничено на небольшой промежуток времени, с 6 утра до 13.30. Ограничения коснулись участка от улицы Октябрьской до переулка Чернопрудского.

Объехать заблокированный проезд можно по прилегающим улицам. Что касается трамваев, которые курсируют по этой дороге, то «двойка» с 11.00 до 13.30 не будет ходить вовсе, а маршрут трамвая №21 будет сокращен до улицы Маслякова.