Набережную Гребного канала хотят застроить жилыми домами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Набережную Гребного канала в Нижнем Новгороде хотят застроить жилыми домами. Мастер-план комплексного развития территории представило ООО «Берег», пишет «Коммерсант-Приволжье».

На территории площадью почти 20 гектаров может появиться 365 тысяч квадратных метров недвижимости, жилой комплекс будет рассчитан на проживание более 3700 человек.

Реализация проекта займет от 5 до 7 лет, застройщик готов вложить больше миллиарда рублей в берегоукрепительные работы. Также в жилом массиве должны быть построены два детских сада и школа на 800 мест – нагрузка в размере 3 млрд рублей ложится на региональный бюджет.

Компания «Берег», принадлежащая известному павловскому бизнесмену Константину Тувыкину и Анастасии Воробьевой, пока не получила одобрение этого мастер-плана. Региональный штаб не спешит его утверждать, так как остается много нерешенных вопросов, таких как освоение рекреаций и паводковой зоны.