«Горьковская ярмарка» откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Горьковская ярмарка» будет работать в Нижнем Новгороде с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года с 10.00 до 20.00. Она откроется на площади Горького, где уже установлены 16 ярмарочных домиков. Еще 4 таких домика будут открыты у Георгиевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарке будут представлены изделия нижегородских мастеров из керамики, кожи, дерева и глины, а также продукты питания нижегородских производителей.

Стоит отметить, что на площади Горького будут работать фотозоны и фудтраки. А новогодняя атмосфера дополнит привычные прогулки по площади.

Напомним, в новогодние праздники в Нижнем Новгороде будут работать площадки на открытом воздухе для проведения семейного отдыха. Основные праздничные мероприятия пройдут в скверах и парках – на площади Горького, а также в парках «Швейцария», Станкозавода, «Светлоярский», «Дубки», на втором парковом озере, в «Детском парке имени Я.М.Свердлова», Автозаводском, Сормовском парках и парке имени 1 мая.