Энергетики «Россети Центр» завершили реализацию масштабного проекта по благоустройству и уличному освещению Ярославля

Работа по благоустройству началась в мае 2021 года с исполнения энергосервисного контракта, заключенного между Правительством Ярославской области и ПАО «Россети Центр», в лице губернатора Дмитрия Миронова и руководителя энергокомпании Игоря Маковского.

В рамках контракта были заменены устаревшие светильники и установлено 27 505 современных, светодиодных, в том числе на Стрелке – одном из самых популярных мест у жителей и гостей Ярославля. Проект получил множество положительных отзывов.

В этом году работа продолжилась реализацией архитектурно-художественной подсветки порядка 60 памятников истории и культуры, а также Октябрьского моста.

Завершающим этапом масштабного проекта по благоустройству и уличному освещению столицы Ярославской области стала установка стилизованной опоры в виде герба Ярославля, которая находится в районе пересечения Московского проспекта с улицей Кривова. Конструкция заменила существующую опору воздушной линии 110 кВ Южная-Институтская. В ночное время ее будет освещать декоративная подсветка. Весной территорию вокруг нее благоустроят.

– Мы провели масштабную работу по освещению столицы региона. Это крайне важный проект, поскольку это не только безопасность, но и комфорт горожан. Несмотря на масштабные экономические вызовы, с которыми наша страна столкнулась в этом году, мы не только обеспечиваем надежное электроснабжение, мы делаем жизнь людей светлее и безопаснее, а также реализуем проекты, которые сами по себе могут стать центрами притяжения для гостей и жителей Ярославля, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.