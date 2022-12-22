Игорь Маковский: запуск новых подстанций обеспечит системную надежность электроснабжения в трех регионах

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дал старт работе четырех высоковольтных подстанций суммарной мощностью 84,9 МВА в Воронежской и Тверской областях, а также в Республике Марий Эл.

Торжественная церемония открытия высоковольтных подстанций 110/10 кВ «Отрадное» и 35/10 кВ «Чертовицы» филиала #Воронежэнерго, 110/10 кВ «Крева» «Тверьэнерго» и 110/35/6 кВ «Новая Луговая» «Мариэнерго» состоялась в День энергетика – 22 декабря по системе видеоконференцсвязи.

В новых центрах питания были реализованы передовые технические решения от отечественных производителей энергооборудования, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи электроэнергии. Все технологические процессы здесь максимально автоматизированы и управляются дистанционно из региональных Центров управления сетями.

На всех подстанциях успешно завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, благоустроена прилегающая территория.

Пусковую кнопку по команде руководителя компаний, отданной из главного аналитического центра «Россети Центр», нажали директоры филиалов «Воронежэнерго», «Мариэнерго» и «Тверьэнерго». В торжественной церемонии открытия новых энергообъектов приняли участие представители подрядных организаций, региональных властей и рабочий персонал компании.

«Символично, что мы даём старт работе новых подстанций именно в День энергетика. Мы обеспечиваем надежное электроснабжение наших потребителей постоянно, невзирая на календари или погоду, – отметил Игорь Маковский, поздравляя сотрудников компании с открытием новых объектов. – Ввод в строй таких крупных объектов, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу трех регионов нашей страны с населением более 4 млн человек».