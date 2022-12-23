Сеть АЗС «Газпромнефть» открыла новую АЗС в Нижнем Новгороде

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

На новой заправочной станции реализуется топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». Автомобилистам предлагают бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, «Дизель ОПТИ», а также в скором времени появится возможность заправиться СУГ.

Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков, сначала заправляют автомобили на одной из четырех топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой.

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

На АЗС расположен магазин, в котором представлено более 1500 наименований товаров. На станции также работает кафе G-Drive, в его меню – фирменный кофе, свежая выпечка, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

Для удобства автопутешественников на АЗС можно бесплатно подкачать шины, а также воспользоваться Wi-Fi.

На всех АЗС сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

С 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 на АЗС сети «Газпромнефть» центрального и южного регионов при заправке бензином и СУГ от 30 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра. Одновременная покупка кофе позволит увеличить выгоду до 2 рублей с литра. А если оплатить покупку онлайн или с помощью «Системы быстрых платежей», то экономия составит 3 рубля с литра топлива.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.