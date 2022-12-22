Нижегородская делегация доставила очередную партию гуманитарной помощи в приграничную зону СВО и ЛНР

На минувшей неделе состоялась очередная поездка нижегородской делегации с гуманитарным грузом в приграничную зону проведения СВО и ЛНР, в рамках которой было проведено несколько встреч с военнослужащими и представителями социальной сферы.

В состав делегации во главе с председателем городской Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым вошли депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутаты Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Андрей Морозов, Андрей Михеев и Олег Веселков, предприниматели Виталий Зюкин, Михаил Квашнин и Игорь Петухов, руководитель общественной организации ветеранов Росгвардии по Балахнинскому району, ветеран боевых действий Араик Аветисян, кавалер «Ордена Мужества» Алексей Трофимов, солист творческого коллектива «Солдаты Фортуны» Олег Соловьев и главный редактор газеты «Рабочая Балахна» Руслан Пучков.

Участники делегации посетили мобилизованных в Курской области, военнослужащих ОМОНа Росгвардии в Белгородской области, места временной дислокации воинских подразделений на Старобельском направлении, в том числе полигон под Луганском, где проходят дополнительное обучение сотрудники народной милиции ЛНР, встретились с бойцами Сормовской разведбригады, Мининского полка и подразделения «Беркут».

Военнослужащим были переданы теплые вещи, снаряжение, средства защиты, материалы и инструменты для обустройства блиндажей на передовой в зимних условиях, печки для обогрева, средства связи, необходимое оборудование, продукты питания, медикаменты, подарки, письма и детские рисунки, а также автомобильная техника. Гуманитарные грузы были сформированы по заявкам, поступившим в Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей на базе Дома народного единства в Нижнем Новгороде.

«Я очень благодарен всем, кто помогал в сборах, в том числе предпринимателям Игорю Лядимову, Сергею Груздеву, Игорю Митряеву и Константину Котковскому, а также руководителю волонтерского движения «Вместе к Победе!» Милане Морозовой и водителям, доставившим гуманитарный груз, Игорю Зотову, Евгению Чиркову, Александру Канунникову и Сергею Голобокову! Также хочу сказать спасибо нижегородцам, которые внесли свой посильный вклад в наше общее дело, посетив благотворительные спектакли по пьесе «Безумный день или Женитьба Фигаро», организованные НРО ООО «Деловая Россия» в ноябре в Арзамасском театре драмы и Нижегородском театре оперы и балета. Вырученные от продажи билетов средства были также направлены на формирование гуманитарных грузов», - рассказал Олег Лавричев по итогам поездки.

В рамках визита состоялись концерты патриотической песни творческого дуэта Алексея Трофимова и Олега Соловьева (для военнослужащих - в Доме культуры Новопсковска, для местных жителей - в Доме культуры железнодорожников Луганска). Кроме того, спикер городской Думы встретился с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым и передал для жителей Луганска елочные игрушки, сделанные руками юных нижегородцев в рамках II ежегодного конкурса «Горьковская игрушка», организованного депутатским объединением партии «Единая Россия» в городской Думе при поддержке Благотворительного фонда «Купно за едино!» и департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказала Татьяна Скоробогатова, программа очередной поездки также включала посещение социальных учреждений Луганска.

«Мы продолжаем налаживать наши дружественные отношения: обсуждаем волнующие вопросы, стараемся помогать по различным направлениям, делимся своим опытом по реализации многих проектов. Эта поездка была в преддверии праздника, который так любят все дети. Поэтому посетили Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и поздравили воспитанников с наступающим Новым годом. Ребята должны верить в чудо, насладиться настроением этого волшебного праздника. Конечно, навестили наших военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в городской многопрофильной больнице №2. Сейчас очень важно проявлять неравнодушие, быть сплоченными. Многим людям сегодня нужна наша помощь и поддержка, только так мы сможем победить!» - сказала депутат.