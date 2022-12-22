Председатель Заксобрания Нижегородской области высказался за повышение призывного возраста

Призывать мужчин на службу в армию предложили в возрасте с 21 года до 30 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области поддержал предложение о повышении призывного возраста. На данный момент на службу в армию идут молодые люди в возрасте с 18 до 27 лет. Но предлагается призывной возраст службы повысить до 21 года, а предельный – до 30 лет.

– Наша армия более технологичная, а вооружение – сложное. Работать на нем должны образованные, психологически зрелые парни, а не вчерашние школьники, – о причинах повышения призывного возраста сообщает в своем телеграм-канале Евгений Люлин.

По мнению председателя ЗСНО, благодаря призыву на службу в армию с 21 года молодые люди успеют получить образование. Также повышение призывного возраста позволит сделать выбор в пользу военной специальность более осознанным, а служить по контракту можно будет с первого дня.

На данный момент повышение призывного и предельного возраста срочной службы является предложением. Оно еще будет выдвинуто на обсуждение.