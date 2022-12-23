В филиале «Нижновэнерго» поздравили сотрудников с Днем энергетика

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню энергетика, состоялось торжественное награждение сотрудников.

Перед этим в онлайн-формате прошла праздничная ВКС под руководством генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского, к которой подключились все 20 филиалов.

Награждение проводил исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин совместно с заместителем Губернатора Нижегородской области Петром Банниковым и депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Рустамом Досаевым. В профессиональный праздник 217 энергетиков «Нижновэнерго» были отмечены отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников филиала за добросовестный труд, высокую ответственность и профессионализм, проявленные при ликвидации последствий аномальных природных явлений. Вы еще раз доказали, что энергетики – люди особого склада, знающие, думающие, настоящие профессионалы своего дела, умеющие работать на совесть. Желаю коллективу «Нижновэнерго» высоких производственных результатов, дальнейших успехов и достижений в своей непростой, но такой нужной работе!», – сказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.