Сотрудники «ТНС энерго НН» получили награды Правительства Нижегородской области

В День Энергетика сотрудники «ТНС энерго Нижний Новгород» были отмечены благодарностями Губернатора Нижегородской области и ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Благодарностью Губернатора Нижегородской области отмечены:

• Архипова Ольга Михайловна, техник группы по работе с потребителями Богородского участка Кстовского отделения;

• Никонова Лариса Владимировна, начальника отдела нормативно-правового обеспечения.

Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области получили:

• Благова Маргарита Викторовна, начальник отдела реализации электрической энергии департамента реализации электрической энергии;

• Елсуков Вадим Николаевич, инженер группы по работе с потребителями Первомайского участка Арзамасского отделения;

• Дьякова Алина Юрьевна, инженер 1 категории договорного отдела департамента реализации электроэнергии;

• Климов Александр Михайлович, начальник отдела исковой работы с сетевыми организациями департамента судебно-правовой работы с сетевыми организациями;

• Климов Александр Юрьевич, заместитель начальника отделения 1 группы Городского отделения;

• Милязева Анна Вячеславовна, ведущий инженер отдела балансов департамента реализации электроэнергии;

• Сбитнев Павел Васильевич, начальник Княгининского участка Сергачского отделения.

Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Галина Шулимова поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила награды за особый вклад в развитие компании. Почетные грамоты ПАО ГК «ТНС энерго» получили:

• Махалов Дмитрий Иванович, начальник Сергачского отделения;

• Храмова Людмила Алексеевна, начальник департамента реализации электроэнергии;

• Старикова Екатерина Владимировна, начальник отдела исковой работы.

Кроме того, почетные грамоты получили 48 сотрудников, а благодарности – 63. Фотографии еще 16 сотрудников размещены на Доске почета.

Также были подведены итоги конкурсов профессионального мастерства Конкурс «Энергия профессионалов». Победителями стали:

Номинация «Клиент всегда прав»

1 место – Щербакова Юлия Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения;

2 место – Галкина Алена Николаевна, специалист по работе с населением группы по работе с бытовыми потребителями Пильнинского участка Сергачского отделения;

3 место – Малышева Кристина Владимировна, специалист по работе с населением группы по расчетам с гражданами-потребителями Заречного участка Городского отделения.

По итогам голосования, проведенного среди клиентов компании, лучшими участками стали:

Номинация «Как дома»

1 место – Ардатовский участок Выксунского отделения;

2 место – Семеновский участок Семеновского отделения;

3 место – Навашинский участок Выксунского отделения.

Номинация «Цифровая трансформация»

1 место – Княгининский участок Сергачского отделения;

2 место – Перевозский участок Арзамасского отделения;

3 место – Борский участок Семеновского отделения.