Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» возложили цветы к мемориалу героям-энергетикам в Туле

В рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику – Дню энергетика, руководство, сотрудники и представители Совета молодежи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» возложили цветы к первому в России мемориалу героям – энергетикам.

Именно здесь, в южной части Тулы, в 1941 году проходила передняя линия обороны города, которая сорвала планы наступления фашистских войск на Москву.

На памятных стелах мемориального комплекса увековечены имена 18 Героев Советского Союза и 41 полного кавалера орденов Славы и Отечественной вои ны.

Энергетики возложили цветы к Вечному огню, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата, и почтили память своих коллег – фронтовиков и тружеников тыла, на долю которых выпали тяжелые испытания по защите Родине и восстановлению разрушенного хозяйства.

«В годы войны энергетики внесли большой вклад в победу над врагом, как на фронте, так и в тылу. Память о героях, которые ценой своей жизни отстояли родную землю, всегда будет жить в наших сердцах», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.