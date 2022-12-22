В Нижнем Новгороде по скорости мобильного интернета лидирует МегаФон

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в Нижнем Новгороде. МегаФон лидирует по трем ключевым показателям: средней скорости загрузки передачи данных к абоненту, а также максимальной скорости от абонента и к абоненту, следует из исследования отраслевого агентства.

По оценке Telecom Daily, средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона в столице Приволжского федерального округа составила 54,4 Мбит/с, а максимальная к пользователю 281 Мбит/с. В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях других операторов связи — на 20% и 5% соответственно.

В рамках исследования специалисты агентства на протяжении десяти дней в декабре 2022 года проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Нижнему Новгороду в общей сложности около 150 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

«В Нижнем Новгороде за последний год скорость мобильного интернета выросла более чем на 30%. Это произошло в результате развития сети и масштабной модернизации оборудования. Растет проникновение VoLTE, а это значит, что все больше пользователей могут одновременно говорить по телефону и находиться в интернете. Кроме того, абоненты используют специальный аудиокодек, благодаря которому лучше становится и качество нашей голосовой связи. Мы делаем все возможное, чтобы с МегаФоном вы были на связи с близкими в любое время и в любой ситуации», — отмечает Максим Бартыков, директор МегаФона в Нижегородской области.

Работу МегаФона над развитием сети в Нижнем Новгороде также ранее отметила в своем исследовании международная компании Ookla. По итогам 3-х кварталов 2022 года МегаФон демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

Фото: МегаФон