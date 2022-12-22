«Телекомпания »Дзержинск» стала обязательным общедоступным каналом Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Телекомпания «Дзержинск» прошла отбор в Федеральном конкурсе по телерадиовещанию. В результате которого стала обязательным общедоступным муниципальным каналом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

В эфире «Телекомпании «Дзержинск» ежедневно будут транслироваться выпуски новостей, программы о жизни города, а также Нижегородской области, актуальные телепередачи о культурных и спортивных мероприятиях.

Согласно закону о «22-й кнопке» подписанному президентов России Владимиром Путиным в июне 2019 года, в вещании муниципального обязательного телеканала 75 процентов эфирного времени должно быть направлено на освещение национальной информации. При этом не менее 20 процентов от всего времени вещания должно уделяться вопросам местного значения.