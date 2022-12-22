Трубный игровой комплекс открылся на Нижегородской ярмарке. Фото: ИРГСНО

Трубный игровой комплекс для детей появился на территории Нижегородской ярмарки. Он находится рядом с другими игровыми элементами: качелями, батутами и балансирами. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного пространства.

Идея сделать детский городок из труб является отсылкой к истории Нижегородской губернии. Ведь именно на ярмарке в старину продавали трубы, произведенные на металлургическом заводе Баташевых в Выксе.

- Поэтому трубы – ключевой элемент новой площадки, напоминающей арт-объект. На ней детвора сможет активно и с пользой проводить время: лазить, висеть, прыгать, тренировать тело и развивать мышление. И не только весело, но и безопасно: покрытие прорезиненное и травмобезопасное, а оборудование – сертифицировано, - пояснили в администрации Ярмарки.

Как и в прошлом году, Ярмарка станет главной площадкой новогодних гуляний в Нижнем Новгороде. 16 декабря здесь открылись резиденция Деда Мороза, каток и ярмарочный базар.