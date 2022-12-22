Снег с дождем ожидаются по Нижнему Новгороду и области 22 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Снег, мокрый снег и дождь ожидаются по Нижнему Новгороду и Нижегородской области в течение дня 22 декабря. Местами сильные осадки сохранятся до вечера. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями могут возникнуть нарушения в работе систем ЖКХ. Также прогнозируется увеличение количества ДТП. Из-за сильных осадков возможно нарушение работы транспорта, дорожно-коммунальных служб и аэропортов.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует автомобилистам быть предельно осторожными в период таких осадков, как мокрый снег и дождь. Ведь в это время дороги становятся более скользкими. Также рекомендуют увеличивать дистанцию, избегать внезапных торможений и максимально ограничить скорость.

– Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш, – дополнили рекомендацию в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что гололед ожидается по Нижнему Новгороду и Нижегородской области во второй половине ночи 22 декабря. Он сохранится днем и вечером того же числа.

Напомним, нижегородские дорожники готовятся к уборке снега в связи с прогнозируемым выпадением до 8 сантиметров осадков 22 декабря