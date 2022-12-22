Штрафов на сумму более 2 млн рублей выписали в Нижнем Новгороде за неоплату парковок в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилистов оштрафовали в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млн рублей за несоблюдение правил парковки, а именно за пользование парковочным местом без оплаты. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода.

Так, согласно данным ведомства, с начала текущего 2022 года было выписано 2612 постановлений в отношении нарушителей.

Ранее мы сообщали, что 28 парковочных зон Нижнего Новгорода перейдут на полноценный режим работы с 21 декабря. Так, на данный момент в городе штрафы за несоблюдение правил взимаются уже на 99 парковках.

Напомним, цена за час пользования парковочным местом составит не более 60 рублей. Бесплатно пользоваться паркингом можно 15 минут.