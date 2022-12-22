НОФ закупила насадки-распылители для вакцины

Насадки распылители для строго дозированного впрыска лекарственного аэрозоля отечественного производства (АО «ПЕРИНТ») в количестве 63 тыс. штук поступили на склад Нижегородской областной фармации в декабре текущего года. Медицинские изделия предназначены для интраназального введения вакцины против коронавируса.

По мнению специалистов, такой способ введения вакцины создает иммунологический барьер на слизистых оболочках и таким образом улучшает иммунитет во входных воротах воздушно-капельных инфекций. Согласно инструкции к отечественной вакцине «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), вводить препарат можно как внутримышечно, так и интраназально с использованием насадки-распылителя на шприц вертикального типа. Для аэрозольного введения вакцину набирают в шприц, меняют иглу на насадку и на вдохе проводят орошение носовой полости.

Насадки уже начали поступать в медицинские организации региона согласно разнарядке министерства здравоохранения Нижегородской области. ГП НО «НОФ» планирует отправить медицинские изделия в места назначения до конца 2022 года.

Сама отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» доступна в достаточном количестве на складе ГП НО «НОФ». Поставки в медицинские организации региона проводятся по конкретным заявкам согласно графику развоза, а по Нижнему Новгороду – в ежедневном режиме.