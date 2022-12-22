Мастер-план площадки КРТ в Ленинском районе представили в Нижнем Новгороде

Объемно-пространственное решение территории КРТ ФОТО: документ на сайте Минграда Нижегородской области

Мастер-план комплексного развития территории жилой застройки площадью 1,84 гектара в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева представили в Нижнем Новгороде. Документы с решением о КРТ и мастер-планом опубликованы на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно проектному предложению, планируется застройка части квартала 9, 17 и 21-этажными многоквартирными жилыми домами. На первых этажах домов предполагается размещение организаций с общественно-деловой функцией. Также для расположения парковочных мест планируют построить двухэтажный наземный паркинг. Кроме того, мастер-план входит и проект нового корпуса школы №97 на 600 мест.

На реализацию решения о КРТ предоставляется 10 лет.

Стоит отметить, что для выполнения проекта будут снесены 9 ветхих и аварийных построек. Это дома №5а, №5, №6, №7, №7а, №8, №10 по улице Правды, а также дома №2 и №4 по улице Чонгарской.