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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 5:52

50-летний рабочий тяжело травмировался при сборе еловых веток в нижегородском парке

Расследованием несчастного случая занимается гострудинспекция
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
50-летний рабочий тяжело травмировался при сборе еловых веток в нижегородском парке.

50-летний рабочий тяжело травмировался при сборе еловых веток в нижегородском парке.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области рабочий получил серьезные травмы во время работ по благоустройству парка. Мужчина был госпитализирован, сообщает государственная инспекция по труду Нижегородской области

Инцидент произошел 15 декабря в парке «Борок» в Урене. 50-летний рабочий, собирая еловые ветки, упал с лестницы и получил многочисленные травмы.

- Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, полученные травмы относятся к категории тяжелых, - уточнили в ведомстве.

Сейчас инспекторы проводят расследования и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде 55-летний сантехник умер во время уборки снега во дворе дома.