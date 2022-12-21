Илья Халтурин назначен на должность руководителя «Нижегородского водоканала»

Мэр Нижнего Новгорода назначил генерального директора «Теплоэнерго» Илью Халтурина главой «Нижегородского водоканала» ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода назначил генерального директора «Теплоэнерго» Илью Халтурина главой «Нижегородского водоканала». Его основной задачей на 2023 год в новой должности станет объединение производственных процессов предприятий «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала», которое, как мы сообщали ранее, будет происходить в несколько этапов.

– Они [предприятия] смогут, объединив усилия, участвовать в федеральных и инвестиционных программах, благоустройстве территорий и, конечно, совместно реконструировать и обновлять городские инженерные сети, – сообщает в своем телеграм-канале Юрий Шалабаев.

В 2023 году перед Ильей Халтуриным стоят весьма масштабные задачи. В частности, в городе планируется заменить 120 километров тепловых сетей и построить 24 километра трубопроводов. Также в Нижнем Новгороде будет продолжено проектирование и реконструкция водопроводной станции «Малиновая гряда».