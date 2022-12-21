Дорожники Нижнего Новгорода готовятся к выпадению 8 сантиметров снега ФОТО: телеграм-канал Мэрии Нижнего Новгорода

Нижегородские дорожники готовятся к уборке снега в связи с прогнозируемым выпадением до 8 сантиметров осадков 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, 22 декабря с 05.00 ожидаются осадки в виде снега. Кроме того, около 18.00 прогнозируется снег с дождем.

– Дорожники приведены в усиленный режим: за два часа до снегопада начнется просыпание дорог противогололедными материалами, потом – прометание, дальше – вывоз снега. Работаем по плану, – сообщают в департаменте.

Также в департаменте отметили, что подрядчикам поручили уделить внимание уборке снега на остановках, пешеходных переходах и около подходов в социальные учреждения.

Ранее мы сообщали, что почти 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц и дорог Нижнего Новгорода за 16 декабря.