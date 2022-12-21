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НовостиОбщество21 декабря 2022 17:34

Гололед ожидается по Нижнему Новгороду и области 22 декабря

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций увеличивается
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Гололед ожидается по Нижнему Новгороду и области 22 декабря

Гололед ожидается по Нижнему Новгороду и области 22 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гололед ожидается по Нижнему Новгороду и Нижегородской области во второй половине ночи 22 декабря. Он сохранится днем и вечером того же числа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Из-за неблагоприятного явления погоды увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как обрыв ЛЭП и линий связи. Кроме того, может увеличиться и количество ДТП на дорогах города и области, а также травматизм граждан в результате падения на льду.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует во время гололеда воздержаться, если возможно, от использования автотранспорта. Также необходимо держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций, так как лед откладывается на любых открытых поверхностях.