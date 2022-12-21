43 дерева вырубят для расширения улицы Ошарской в Нижнем Новгороде в 2023 году

Улицу Ошарскую временно расширят в Нижнем Новгороде, спилив 43 дерева в 2023 году ФОТО: телеграм-канал «МетроНН. Наше. Новое»

Улицу Ошарскую временно расширят в Нижнем Новгороде, спилив 43 дерева в 2023 году. Это необходимо для того, чтобы минимизировать пробки на дорогах во время строительства метро в районе улицы Горького и площади Свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН. Наше. Новое».

Районная администрация и МКУ «Горкомэкологии города Нижнего Новгорода» дали разрешение на вырубку деревьев: шести тополей, 10 американских кленов, 15 мелколистных лип, шести берез и шести ясеней.

Когда строительные работы будут завершены, на участке проведут комплексное озеленение и благоустройство.

– Уже в ближайшее время на улице Горького начнут сооружать стартовый котлован, и в связи с этим будут временные перекрытия и сужение улицы до двух полос в районе перекрестка с улицей Ошарской, – сообщается в телеграм-канале «МетроНН. Наше. Новое».