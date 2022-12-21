Новогодних мероприятий на площади Минина и Пожарского для нижегородцев устраивать не будут

Нижегородцам предложили встретить праздник в парках и скверах города Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В новогодние праздники в Нижнем Новгороде будут работать площадки на открытом воздухе для проведения семейного отдыха. Основные праздничные мероприятия пройдут в скверах и парках – на площади Горького, а также в парках «Швейцария», Станкозавода, «Светлоярский», «Дубки», на втором парковом озере, в «Детском парке имени Я.М.Свердлова», Автозаводском, Сормовском парках и парке имени 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В новогоднюю ночь в парке «Швейцария» будет открыт каток, а в парке 1 мая нижегородцев поздравят с праздником Дед Мороз и Снегурочка. В «Заповедных кварталах» в Нижегородском районе 1 января с 00.10 до 04.00 запланировано мультимедийное шоу Dreamlaser.

В парках города будут работать фотозоны. А для маленьких нижегородцев и гостей города праздничную программу проведут аниматоры.

– Массовых мероприятий, в том числе «главной сцены» на площади Минина и Пожарского в этом году не планируется, – отметили в городской администрации.