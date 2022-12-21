Нижегородские врачи обнаружили новый генетический вариант миопатии Дюшенна у детей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские врачи открыли новый генетический вариант миопатии Дюшенна у детей. Это заболевание проявляется как прогрессирующая мышечная слабость, а также в виде затруднений при движениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам экспертов, обнаруженный вариант миопатии Дюшенна затрудняет постановку диагноза из-за необычного протекания болезни. Но выводы нижегородских врачей помогут диагностировать заболевание быстрее. Также заключения специалистов посодействуют своевременному назначению гормональной терапии для пациента. В результате этого прогрессирование болезни замедлится, и ребенок сможет дольше сохранять способность самостоятельного передвижения.

– Мы научились диагностировать мышечную атрофию у детей в самом раннем возрасте, – рассказала главный внештатный детский невролог министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующая отделением нейрофизиологии ГБУЗ НО «НОДКБ» Екатерина Карпович. – Впервые в регионе юные пациенты с тяжелыми формами мышечных дистрофий и миопатией Дюшенна получают лечение, которое позволяет избежать дальнейшего ухудшения их состояния.